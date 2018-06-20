Arif Nazım'dan Erdoğan'a özel şiir: Memleket Adam 17 Haziran 2018, Pazar

Arif Nazım'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için bir eser hazırladı. "Memleket Adam" adını verdiği eseri kendi seslendirdi. İşte o eser...