Yol Durumu

Arif Nazım'dan Erdoğan'a özel şiir: Memleket Adam

17 Haziran 2018, Pazar

Arif Nazım'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için bir eser hazırladı. "Memleket Adam" adını verdiği eseri kendi seslendirdi. İşte o eser...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları