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Arı kovanına saldıran karıncalar görenleri hayrete düşürdü

07 Ağustos 2018, Salı

Vücutları ile köprü yaparak arı kovanına saldıran karıncalar görenleri hayrete düşürdü.

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