Arda Turan'ın burnunu kırdığı Berkay, alkolü fazla kaçırınca trafiği birbirine kattı

Futbolcu Arda Turan'la ettiği kavgada burnu kırılan şarkıcı Berkay, önceki akşam ayakta durmakta zorlandı. Eğlencenin dozunu kaçırarak direksiyon başına geçen Berkay, trafiği adeta birbirine kattı.
Arda Turan'ın burnunu kırdığı Berkay, alkolü fazla kaçırınca trafiği birbirine kattı07 Aralık 2018, Cuma
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