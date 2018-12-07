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Arda Turan'ın burnunu kırdığı Berkay, alkolü fazla kaçırınca trafiği birbirine kattı

07 Aralık 2018, Cuma

Futbolcu Arda Turan'la ettiği kavgada burnu kırılan şarkıcı Berkay, önceki akşam ayakta durmakta zorlandı. Eğlencenin dozunu kaçırarak direksiyon başına geçen Berkay, trafiği adeta birbirine kattı.


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