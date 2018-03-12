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Arda Turan ile Aslıhan Doğan evlendi

11 Mart 2018, Pazar

Başakşehirsporlu futbolcu Arda Turan bugün Çubuklu'daki evinde 2.5 yıllık sevgilisi Aslıhan Doğan ile aile arasında yapılan sade bir törenle evlendi. Arda Turan'ın nikâh şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üstlendi.

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