Arda Turan ile Aslıhan Doğan evlendi

Başakşehirsporlu futbolcu Arda Turan bugün Çubuklu'daki evinde 2.5 yıllık sevgilisi Aslıhan Doğan ile aile arasında yapılan sade bir törenle evlendi. Arda Turan'ın nikâh şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üstlendi.
Arda Turan ile Aslıhan Doğan evlendi11 Mart 2018, Pazar
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