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Arda Turan - Berkay olayında ilk duruşma! Arda Turan adliyede

30 Ocak 2019, Çarşamba

Arda Turan ve Berkay kavgasına ilişkin açılan dava bugün görülecek. Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin, 3 ay önce Emirgan'da bir eğlence mekanında kavga etmiş ve mahkemelik olmuşlardı. Bugün doğum günü olan Arda Turan, ilk duruşma için adliyeye geldi.


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