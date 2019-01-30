Arda Turan - Berkay olayında ilk duruşma! Arda Turan adliyede 30 Ocak 2019, Çarşamba

Arda Turan ve Berkay kavgasına ilişkin açılan dava bugün görülecek. Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin, 3 ay önce Emirgan'da bir eğlence mekanında kavga etmiş ve mahkemelik olmuşlardı. Bugün doğum günü olan Arda Turan, ilk duruşma için adliyeye geldi.