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Arda Turan - Berkay duruşmasında şok gelişme! Berkay, yargıyı kandırdı mı?

30 Ocak 2019, Çarşamba

Arda Turan ile Berkay Şahin'in ilk duruşması bugün gerçekleşti. Arda Turan'dan sonuna kadar şikayetçi olduğunu söyleyen Berkay Şahin, duruşmada aylık kazancının bin lira olduğunu söylemişti. Duruşma çıkışında Instagram hesabından paylaştığı videoda yaptığı açıklama sosyal medyada tartışma konusu oldu. Ünlü şarkıcı Berkay Şahin, yalan beyanda bulunarak yargıyı kandırdı mı?


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