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Arakanlı müslümanlardan Türkiye ve Binali Yıldırım için dua

16.06.2019 05:13

Myanmar'da ordu tarafından zulüm gören, köyleri bombalanan, genç, yaşlı, çocuk demeden türlü işkencelere maruz bırakılan Arakanlı Müslümanlar hayatta kalmaya çalışıyor. Türkiye ise dünyanın gözünü, kulağını kapadığı Myanmarlı Müslümanlara gönderdiği yardımlarla umut ışığı olmayı sürdürdü ve Arakanlı Müslümanların gönlünde taht kurdu. Evlerinden, yurtlarından edilen Myanmar Müslümanları kendilerine yardım elini uzatan Türkiye'yi unutmadı. Ellerinde Türk bayrakları ve Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ın posterleriyle, 23 Haziran İstanbul seçimlerinde Binali Yıldırım'ın başarılı olması için dua ettiler.


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