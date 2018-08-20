Arafat'ta vakfe duası 20 Ağustos 2018, Pazartesi

Hacı adaylarını Arafat heyecanı sardı. Kabe'de son saylarını sürdüren hacı adayları, Haccın üç farzından en önemlisi olan Arafat Vakfesi... Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Arafat'ta hacı adayları ile beraber vakfe duası yaptı.