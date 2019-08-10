Arafat'a "rahmet" yağdı 10.08.2019 23:20

Arafat'ta haccın en önemli rüknü olan vakfeye duran hacılar, vakfe duasının ardından yağmur sürpriziyle karşılaştı. Arafat'ta bulunan çocuklar da çadırlar arasında koşturarak kutsal topraklarda sağanağın tadını çıkardı.