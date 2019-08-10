Haberler Web TV Arafat'a "rahmet" yağdı

Arafat'a "rahmet" yağdı

10.08.2019 23:20

Arafat'ta haccın en önemli rüknü olan vakfeye duran hacılar, vakfe duasının ardından yağmur sürpriziyle karşılaştı. Arafat'ta bulunan çocuklar da çadırlar arasında koşturarak kutsal topraklarda sağanağın tadını çıkardı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları