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'Araçta ceset var' ihbarı yapıp, bombayı patlattılar: 2 polis yaralı

29.04.2019 18:39

El Salvador’da bir araçta ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden polislerin inceleme yaptıkları sırada meydana gelen patlamada 2 polis yaralandı.


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