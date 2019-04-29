'Araçta ceset var' ihbarı yapıp, bombayı patlattılar: 2 polis yaralı

El Salvador’da bir araçta ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden polislerin inceleme yaptıkları sırada meydana gelen patlamada 2 polis yaralandı.
'Araçta ceset var' ihbarı yapıp, bombayı patlattılar: 2 polis yaralı29.04.2019 18:39
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