Araçlar yolda kaldı, evleri su bastı 16 Ocak 2019, Çarşamba

Adana'da gece yarısı etkili olan yağmur nedeniyle, bazı caddeler ve sokaklar göle döndü, evlerde su baskını yaşandı. Çok sayıda araç da yolda kaldı. Öte yandan su basan evlerde mahsur kalan vatandaşların imdadına CANKUR ekibi yetişti. İhbar üzerine su basan tek katlı evlere giren CANKUR ekibi, içeride kimse olup olmadığını kontrol etti. Adana'nın ilçelerinde de vatandaşlar sel baskınlarına karşı hoparlörlerden yapılan anonslarla uyarıldı.