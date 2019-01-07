Haberler Web TV Aracını park ettiği yeri unutunca çalındı sandı

Aracını park ettiği yeri unutunca çalındı sandı

07 Ocak 2019, Pazartesi

Antalya'da aracını park ettiği yeri unutunca çalındı sanıp polise haber veren 54 yaşındaki Eşref Tuzcuoğlu, bir sokak ileride aracının bulunmasına sevindi. Minibüsüne kavuşan Tuzcuoğlu, şaşkınlık ile sevinci bir arada yaşadı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları