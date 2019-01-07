Aracını park ettiği yeri unutunca çalındı sandı 07 Ocak 2019, Pazartesi

Antalya'da aracını park ettiği yeri unutunca çalındı sanıp polise haber veren 54 yaşındaki Eşref Tuzcuoğlu, bir sokak ileride aracının bulunmasına sevindi. Minibüsüne kavuşan Tuzcuoğlu, şaşkınlık ile sevinci bir arada yaşadı.