Kayseri'de aracın arkasında bağlı olarak sürüklenen köpeği gören vatandaş, "Allah vicdan, merhamet versin" diyerek tepki gösterdi. Edinilen bilgiye göre, Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde seyreden bir aracın arkasında zincire bağlı bir köpeğin sürüklendiğini gören vatandaş, o anı kaydetti. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, aracın arkasında bir süre sürükledikten sonra köpeği bagaja koymaya çalışan 1 kişi gözüküyor. Bu anları izleyen vatandaş, "Yine insanlık dışı bir suç. Köpeği zincirle bağlamış, sürükledi. 5 kilometredir takip ediyorum. Allah vicdan, merhamet versin" diyerek şoföre tepki gösteriyor.
Araca bağlanan köpeği gören vatandaş çileden çıktı: "Allah vicdan, merhamet versin"14 Ağustos 2018, Salı
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