Araç sahiplerini ilgilendiren haber... İstanbul'da uygulanmaya başladı

İstanbul Mobil Otopark Projesi (İSTMOP) şehir genelinde çekilen ve bağlanan araçların tüm süreçlerinin mobil sistemler üzerinden yürütüldüğü uygulama kullanıma sunuldu.
Araç sahiplerini ilgilendiren haber... İstanbul'da uygulanmaya başladı08 Kasım 2018, Perşembe
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