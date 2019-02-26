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Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi

26.02.2019 17:52

Bu geceden itibaren olmak üzere benzinde 11 kuruşluk indirim yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,61 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,50 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,54 liradan 6,43 liraya, İzmir'de 6,59 liradan 6,48 liraya inecek.


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