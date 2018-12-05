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Araç sahipleri dikkat! Köprü cezalarıyla ilgili flaş gelişme

05 Aralık 2018, Çarşamba

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'den geçen araçlara 'ceza yok' sürprizi!.. Binlerce lira ceza kesilen sürücüler karayolları sistemindeki bugün yeniden ceza sorgulama işlemi yaptığında borçlarının olmadığını öğrendi. Peki olay teknik sıkıntıdan dolayı mı yoksa cezalar gerçekten mi iptal oldu? Detaylar A Haber muhabiri Pınar Özenç canlı yayında aktardı.


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