Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'den geçen araçlara 'ceza yok' sürprizi!.. Binlerce lira ceza kesilen sürücüler karayolları sistemindeki bugün yeniden ceza sorgulama işlemi yaptığında borçlarının olmadığını öğrendi. Peki olay teknik sıkıntıdan dolayı mı yoksa cezalar gerçekten mi iptal oldu? Detaylar A Haber muhabiri Pınar Özenç canlı yayında aktardı.
Araç sahipleri dikkat! Köprü cezalarıyla ilgili flaş gelişme05 Aralık 2018, Çarşamba
- Araç sahipleri dikkat! Köprü cezalarıyla ilgili flaş gelişme
- Başkan Erdoğan ile görüşen gençler o anı anlattı
- Başkan Erdoğan 14 ilin belediye başkan adaylarını açıklayacak
- Asgari ücret için ilk buluşma yarın
- Meteoroloji'den fırtına uyarısı
- İzmir'de işçileri taşıyan otobüs otomobille çarpışıp takla attı: 36 yaralı
- Askeriyede Fatih Bucak için çekilen video hakkında soruşturma başlatıldı
- Denizli’de okul servisine saldırı
- Müge Anlı'da duygu dolu anlar! Babasının bakıcıya bırakıp gittiği küçük Masal ailesine kavuştu! 5 Aralık
- Hatay'da bir termal otelde yangın çıktı
- ATM sırasında 90 yaşındaki kadına uçan tekme attı
- İstanbul'da minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.