Araç lastiğine hava basma kavgasında genç adamı yumrukla bayılttı... O anlar kamerada 28.08.2019 14:26

Gaziantep’te bir petrol istasyonunda araç lastiğine hava basma sırası yüzünden çıkan kavga kameraya yansıdı. Kavgada eşinin gözleri önünde yumruk darbesi alan adam yere düşerek bayıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde yaşandı. Petrol istasyonuna gelerek aracının lastiğine hava basmak isteyen iki şahıs arasında tartışma yaşandı. Tartışmada şahıslardan biri karşısındakini sürekli sakinleştirip uzaklaşmaya çalıştı.

Bir türlü sakinleşmeyen şahıs karşısındaki adamı itince kavga yaşandı. Kavgada eşinin gözleri önünde yumruk darbesi alan şahıs yere düştü. Yerde de tekme ve yumruk darbesi alan şahıs baygınlık geçirdi.

ARAÇTAN İNEN KADIN KOCASININ YANINA KOŞTU



Kavga sırasında araçta oturan kadın, eşinin bayıldığını görünce koşarak yanına gitti. Daha sonra arabaya dönen kadın cep telefonunu çıkarıp ambulansa haber verdi. O sırada çevrede bulunanların olayı rahat tavırlarla izlemesi gözlerden kaçmadı. Kısa süre sonra ayılan şahıs, olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi. Polis ekipleri her iki şahsı da emniyete götürdü.

Yaşanan kavga ise cep telefonu ile kaydedildi.