Arabistan bandosu Rus milli marşını çalamadı

Rusya lideriyle Arabistan kralının görüşmesinden önce sarayda yapılan karşılama töreninde ise ilginç bir olay yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suudi Arabistan ziyareti sırasında krallık bandosunun Rusya milli marşını çalamaması Rus medyasında alay konusu oldu. Rus medyası bando krizini 'En azından denediler' şeklinde gördü. O anlar kameralara böyle yansıdı..
Arabistan bandosu Rus milli marşını çalamadı16.10.2019 10:43
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