'Arabayı satsan bu cezayı ödeyemezsin' sözü gerçek oldu 07 Kasım 2018, Çarşamba

Antalya'nın Manavgat ilçesinde drift atan Doğan marka iki aracın sürücülerine birer gün arayla toplam 17 bin 123 TL para cezası uygulandı. Araçlardan birinin plakasız olması, diğerinin sürücünün ehliyetinin bulunmaması cezaları katladı. İlçede dün kesilen 7 bin 969 TL tutarındaki drift cezası rekor olarak kayıtlara geçerken, bir gün sonra aynı ilçede bu rekor 9 bin 154 TL ile kırıldı.