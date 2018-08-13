Konya'da bir sürücü, tavanına oturduğu otomobili ayaklarıyla kontrol etmeye çalışırken görüntülendi. Polis şimdi her yerde 42 CSE 94 plakalı otomobilin sürücüsünü arıyor.
Arabasını tavanına oturarak kullandı!13 Ağustos 2018, Pazartesi
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