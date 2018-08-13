Yol Durumu

Arabasını tavanına oturarak kullandı!

13 Ağustos 2018, Pazartesi

Konya'da bir sürücü, tavanına oturduğu otomobili ayaklarıyla kontrol etmeye çalışırken görüntülendi. Polis şimdi her yerde 42 CSE 94 plakalı otomobilin sürücüsünü arıyor.

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