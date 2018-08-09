Yol Durumu

Araba çarpan devenin korku dolu anları

09 Ağustos 2018, Perşembe

Hindistan'da hızlı giden bir otomobil deveye çarptı. Çapmanın şiddetiyle aracın ön camından içeri giren hayvan, korku içinde sıkıştığı yerden kurtulmaya çalıştı.

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