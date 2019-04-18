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AP'nin terör sevici raportörü Kati Piri'den Ekrem İmamoğlu'na tebrik mesajı

18.04.2019 10:36

Avrupa Parlamentosu'nun terör sevici raportörü Kati Piri, İl Seçim Kurulu'nun hukuksuz kararıyla mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.


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