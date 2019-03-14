AP'nin skandal kararına Türkiye'den ilk tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AP'nin Türkiye kararına ilişkin, " Bizim açımızdan değersiz, hükümsüz ve itibarsız bir karar." dedi. Dışişleri Bakanlığı da "AP tarafından benimsenen tek taraflı ve objektiflikten uzak tutuma, tarafımızca herhangi bir değer atfedilmesi mümkün değildir." açıklamasında bulundu.
AP'nin skandal kararına Türkiye'den ilk tepki14.03.2019 16:57
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