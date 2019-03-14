AP'nin skandal kararına Türkiye'den ilk tepki 14.03.2019 16:57

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AP'nin Türkiye kararına ilişkin, " Bizim açımızdan değersiz, hükümsüz ve itibarsız bir karar." dedi. Dışişleri Bakanlığı da "AP tarafından benimsenen tek taraflı ve objektiflikten uzak tutuma, tarafımızca herhangi bir değer atfedilmesi mümkün değildir." açıklamasında bulundu.