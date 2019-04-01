Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, 31 Mart yerel seçimlerine müdahil oldu! Piri: “Bu gece İstanbul 'da kimse uyuyacak mı?”
AP Türkiye Raportörü Kati Piri, 31 Mart yerel seçimlerine müdahil oldu!01.04.2019 01:20
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