Haberler Web TV AP Türkiye Raportörü Kati Piri, 31 Mart yerel seçimlerine müdahil oldu!

AP Türkiye Raportörü Kati Piri, 31 Mart yerel seçimlerine müdahil oldu!

01.04.2019 01:20

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, 31 Mart yerel seçimlerine müdahil oldu! Piri: “Bu gece İstanbul 'da kimse uyuyacak mı?”


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları