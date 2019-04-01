AP Türkiye Raportörü Kati Piri, 31 Mart yerel seçimlerine müdahil oldu! 01.04.2019 01:20

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, 31 Mart yerel seçimlerine müdahil oldu! Piri: “Bu gece İstanbul 'da kimse uyuyacak mı?”