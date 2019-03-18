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Anzak askerinin vicdan muhasebesini yaptığı o tarihi mektup

18.03.2019 11:27

Bugün Çanakkale Zaferinin 104. yılı. Sizleri 104 yıl önceye görüteceğiz. İşte Yeni Zelanda'lı Anzak askeri Alistair John Taylor'ın, Çanakkale Cephesi'nden ailesine gönderdiği mektup...


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