Anzak askerinin vicdan muhasebesini yaptığı o tarihi mektup

Bugün Çanakkale Zaferinin 104. yılı. Sizleri 104 yıl önceye görüteceğiz. İşte Yeni Zelanda'lı Anzak askeri Alistair John Taylor'ın, Çanakkale Cephesi'nden ailesine gönderdiği mektup...
Anzak askerinin vicdan muhasebesini yaptığı o tarihi mektup18.03.2019 11:27
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