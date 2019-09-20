Alman Arkeolog Dr. Görlitz tarafından tasarlanan ve antik dönemin gemicilik teknikleriyle tamamen kamıştan inşa edilen 'Abora-IV' adlı gemi, Antalya'da Kaş Limanı'na demir attı. Abora-IV, kalıcı olarak Patara Antik Limanı'nda sergilenecek.
Antik dönemin izlerini taşıyan 'Abora-IV' Kaş'a demir attı20.09.2019 00:01
- Antik dönemin izlerini taşıyan 'Abora-IV' Kaş'a demir attı
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