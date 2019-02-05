Antarktika'ya 80 saatlik bilim seferi

Beyaz kıtada tarihi anlar yaşandı, Türk ekibi Antarktika'ya ayak bastı. 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında yola çıkan Türk ekibi uzun bir yolculuktan sonra Antarktika'ya ulaştı.
Antarktika'ya 80 saatlik bilim seferi05 Şubat 2019, Salı
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