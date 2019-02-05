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Antarktika'ya 80 saatlik bilim seferi

05 Şubat 2019, Salı

Beyaz kıtada tarihi anlar yaşandı, Türk ekibi Antarktika'ya ayak bastı. 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında yola çıkan Türk ekibi uzun bir yolculuktan sonra Antarktika'ya ulaştı.


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