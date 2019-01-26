Antalya'yı yine hortum vurdu! Yaralılar var

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan hortum, yerleşim yerlerine ve seralara zarar verdi. Hortum nedeniyle seralarda çalışan işçilerin yaralandığı kaydedildi.
Antalya'yı yine hortum vurdu! Yaralılar var26 Ocak 2019, Cumartesi
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