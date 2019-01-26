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Antalya'yı yine hortum vurdu! Yaralılar var

26 Ocak 2019, Cumartesi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan hortum, yerleşim yerlerine ve seralara zarar verdi. Hortum nedeniyle seralarda çalışan işçilerin yaralandığı kaydedildi.


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