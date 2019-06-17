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Antalyaspor Aatif Chahechouhe'yu böyle açıkladı

17.06.2019 15:29

Fenerbahçe'nin devre arasında Çaykur Rizespor'a gönderdiği Aatif Chahechouhe, Antalyaspor'la anlaşma sağladı. Akdeniz ekibi transferini Twitter hesabından bu video ile duyurdu.


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