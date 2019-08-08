Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını! 08.08.2019 05:14

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangının, yerleşim yerlerine sıçramaması için çaba gösteriliyor. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, "21 arazöz, 4 dozer, 4 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 22 teknik eleman, 94 yangın söndürme işçisiyle yangına müdahale ediyoruz. Şu an için boşaltılan ev yok. Çalışmalar yoğun şekilde sürüyor" ifadelerini kullandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Taşağıl Mahallesi'nin Arapbeleni mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere ilk müdahaleyi Manavgat ve Taşağıl Orman İşletme Müdürlüklerinin arozözleri ile çok sayıda orman işçisi yaptı.

Ekiplerin, yangının yakındaki yerleşim yerlerine sıçramaması için çaba gösterdiği belirtildi. Yangına Antalya ve çevre ilçelerden sevk edilen arazöz, itfaiye araçları ve çok sayıda orman işçileriyle müdahale ediliyor.

Bölge yaşayanlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.