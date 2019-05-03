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Antalya’da yürekleri ağza getiren kaza! Tramvay ile otomobil çarpıştı

03.05.2019 14:09

Antalya’da kavşakta tramvay ile otomobil çarpıştı. Kaza sırasında tramvayın kazanın yaşandığı bölümde yolcunun olmaması büyük bir faciayı önledi. Kazada otomobil hurdaya çıkarken, otomobil sürücüsünün kazadan yara almadan kurtularak otomobilde zarar görmemiş parçaları toplaması şaşkınlık oluşturdu.


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