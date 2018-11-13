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Antalya'da yasak aşk cinayeti: Öldürdüğü kişinin kuzenini kaçırdı

13 Kasım 2018, Salı

Antalya'da eşi ile ilişkisi olduğunu tahmin ettiği kişiyi çağırdığı evinde tabancayla öldürdükten sonra, ölen kişinin teyzesinin oğlunu rehin alıp kaçıran zanlı yakalandı. Zanlı ifadesinde, "Pişmanım 3 çocuğuma üzülüyorum" dedi.


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