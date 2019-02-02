Antalya'da yaralar sarılıyor çiftçiye müjde! Bakan Albayrak talimatı verdi 02 Şubat 2019, Cumartesi

Türkiye'nin sera sebze - meyve üretim merkezi Antalya'da hortumun yol açtığı zarar için hükümet devrede! Hortumun yol açtığı zarar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da yakın takibinde... Bakan Albayrak'ın talimatıyla Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi çiftçilere 20 milyon TL'lik ödeme yaptı. Önümüzdeki bir - iki gün içinde de üreticilere 15 milyon lira daha ödeme yapılacağı duyuruldu.