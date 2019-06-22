Antalya'da vahşet! Çuvalın içinden ses gelince fark ettiler

Antalya'da, ormanlık alanda gezen iki kişi, çuval içerisinde iki köpek buldu. Köpeklerden birinin öldüğünü, diğerinin ise ölmek üzere olduğunu fark eden iki kişi, hayvana su ve ekmek verdi. Yetkililer, iki köpeği ölüme terk eden kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlatırken, köpeği bakıma aldı.
Antalya'da vahşet! Çuvalın içinden ses gelince fark ettiler22.06.2019 00:26
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