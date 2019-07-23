Son dakika haberine göre Antalya'nın Kemer ilçesinde tur otobüsünün şarampole yuvarlandığı kazada aralarında turistlerin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.
Antalya'da tur otobüsü şarampole yuvarlandı23.07.2019 19:42
- Boris Johnson'ın Türkiye'deki köyünde büyük sevinç
- Antalya'da tur otobüsü şarampole yuvarlandı
- Akdeniz Foku Antalya'da Vatoz balığını yerken görüntülendi (Video)
- Almanya'da bir camiye daha bomba ihbarı
- Suriye sınırındaki güvenli bölge nerede ve nasıl kurulacak?
- Şezlong tartışmasında bir polis öldü, 2 kişi yaralandı!
- Siirt’te ele geçirilen mühimmatlar böyle imha edildi
- Diriliş Ertuğrul'dan ayrılan Engin Altan Düzyatan baldızının doğum gününde...
- Antalya Manavgat'ta kadın cinayeti! Dini nikahlı eşi tarafından 20 bıçak darbesiyle hunharca öldürüldü
- Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda yeni görüntüler! FETÖ’cü komiser gözaltında
- MSB'de kritik zirve! Türk ve ABD'li yetkililerden Suriye'de güvenli bölge için ortak çalışma
- İngiliz yarış atı Çağrıbey'i çalıp, kesenler her yerde aranıyor
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.