Antalya’da Suriyelilerin bulunduğu minibüs şarampole devrildi 23 Kasım 2018, Cuma

Antalya’nın Akseki ilçesinde içinde Suriyelilerin bulunduğu minibüs şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 1 kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var. Edinilen bilgiye göre, saat 08.00 sıralarında Akseki-Manavgat Karayolu Güçlüköy yakınlarında, içinde Suriyelilerin bulunduğu minibüs henüz nedeni belli olmayan şekilde bariyerleri aşarak uçuruma yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ilk yardım ekibi gönderildi.