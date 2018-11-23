Antalya’da Suriyelilerin bulunduğu minibüs şarampole devrildi

Antalya’nın Akseki ilçesinde içinde Suriyelilerin bulunduğu minibüs şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 1 kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var. Edinilen bilgiye göre, saat 08.00 sıralarında Akseki-Manavgat Karayolu Güçlüköy yakınlarında, içinde Suriyelilerin bulunduğu minibüs henüz nedeni belli olmayan şekilde bariyerleri aşarak uçuruma yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ilk yardım ekibi gönderildi.
Antalya’da Suriyelilerin bulunduğu minibüs şarampole devrildi23 Kasım 2018, Cuma
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