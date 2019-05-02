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Antalya'da selde kaybolan Kader Buse Acar'in babasından yürekleri dağlayan mesaj

02.05.2019 00:23

Antalya’da 98 gün önce meydana gelen hortumda kaybolan ve tüm arama çalışmalara rağmen bulunamayan Kader Buse Acar’ın babası Ahmet Acar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürekleri dağladı. Acılı baba gıyabi cenaze namazı duyurusunda bulundu.


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