Antalya’da 98 gün önce meydana gelen hortumda kaybolan ve tüm arama çalışmalara rağmen bulunamayan Kader Buse Acar’ın babası Ahmet Acar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürekleri dağladı. Acılı baba gıyabi cenaze namazı duyurusunda bulundu.
Antalya'da selde kaybolan Kader Buse Acar'in babasından yürekleri dağlayan mesaj02.05.2019 00:23
- Antalya'da selde kaybolan Kader Buse Acar'in babasından yürekleri dağlayan mesaj
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