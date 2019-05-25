Antalya'da Rus turistin feci ölümü! Otomobilin altında kalarak can verdi

Eşi ve kızıyla birlikte tatil için Manavgat Çenger Mahallesinde bulunan 5 yıldızlı otele gelen Rus uyruklu İlya Shepelev (31), tatile geldiği günün akşamında trafik kazasında hayatını kaybetti. Beklediği taksi gelmeyince yolun karşısına geçmeye çalışan Rus turist otomobilin altında kalarak feci şekilde can verdi.
Antalya'da Rus turistin feci ölümü! Otomobilin altında kalarak can verdi25.05.2019 14:13
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