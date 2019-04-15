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Antalya'da pes dedirten olay! Ukraynalı kadın, Norveçli turisti...

15.04.2019 11:47

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Norveçli turistlerin banka kartlarını çalarak, hesaplarından 1000 euro çeken M.A. ve Ukrayna uyruklu M.K. adlı kadın, jandarma ekiplerince Muğla'da yakalandı.


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