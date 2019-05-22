Antalya Kemer'de bıçaklanan Olimpos Antik Kenti kazı alan sorumlularından arkeolog Sinan Sertel'in katiliyle aynı karede göründüğü görüntüler ortaya çıktı. Öldürülmeden önceki son anlarına ait güvenlik kamerası görüntülerinde Sertel ile zanlı Sadık P. bir arada görünüyor. Sertel'i bıçakladığı suç aletini denize attığını öne süren katil zanlısı Sadık P, jandarmanın titiz çalışması sonucu bıçağı çalılıklara sakladığını itiraf etti.
Antalya'da öldürülen arkeolog Sinan Sertel ile katil zanlısı aynı karede22.05.2019 15:07
- Antalya'da öldürülen arkeolog Sinan Sertel ile katil zanlısı aynı karede
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