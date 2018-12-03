Antalya’da zincir markete giren kasklı gaspçı, bıçak tehdidiyle kasayı boşalttırıp, ardından motosikletiyle kayıplara karıştı.
Antalya'da markette dehşet! Hayatının şokunu yaşadı03 Aralık 2018, Pazartesi
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması
- Polis camı kırarak hayat kurtardı...
- Antalya'da markette dehşet! Hayatının şokunu yaşadı
- Park halindeki otomobile EYP’li saldırı: Kalbimiz yerinden çıktı
- Niğde'de çığ altında kalan dağcı kurtarıldı
- Gezi Parkı eylemlerinin en büyük destekçisi CHP'li Atıcı Fransa'daki protestolara da katıldı
- Niğde'de bir dağcı çığ altında kaldı
- Başkan Erdoğan Paraguay'da
- Antalya'da 5 yıldızlı bir otel mahalleli tarafından yerle bir edildi
- Motorin ve benzine yerli alternatif geliyor
- Başkan Erdoğan'dan Arjantin'de gençlerle samimi sohbet
- Bodrum'daki sel felaketi saniye saniye böyle kaydedildi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.