Haberler Web TV Antalya'da markette dehşet! Hayatının şokunu yaşadı

Antalya'da markette dehşet! Hayatının şokunu yaşadı

03 Aralık 2018, Pazartesi

Antalya’da zincir markete giren kasklı gaspçı, bıçak tehdidiyle kasayı boşalttırıp, ardından motosikletiyle kayıplara karıştı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları