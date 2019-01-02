Antalya'da market soygunu | 2 bin 500 lirayı alarak kaçtı 01 Ocak 2019, Salı

Antalya'da bir market zincirinin şubesine giren kar maskeli şüpheli, silah tehdidiyle kasadaki yaklaşık 2 bin 500 lirayı alarak kaçtı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekibi, ara sokaklarda gözden kaybolduğu belirtilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.