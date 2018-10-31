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Antalya'da korkutan yangın

31 Ekim 2018, Çarşamba

Alanya Mahmutlar’ da Grand Santana otelin mutfak ve restoran bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında otelin zemin katı ve restoran bölümü tamamen yandı.


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