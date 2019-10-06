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Antalya'da korkunç olay! Kötü koku harekete geçirdi! Diz çökmüş halde...

06.10.2019 22:27

Antalya’da tek başına yaşayan ve bir haftadır kendisinden haber alınamayan Şeref Erpolat (53), evinden kötü kokular gelmesi üzerine çağrılan tarafından ölü bulundu.


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