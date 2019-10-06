Antalya'da korkunç olay! Kötü koku harekete geçirdi! Diz çökmüş halde... 06.10.2019 22:27

Antalya’da tek başına yaşayan ve bir haftadır kendisinden haber alınamayan Şeref Erpolat (53), evinden kötü kokular gelmesi üzerine çağrılan tarafından ölü bulundu.