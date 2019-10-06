Antalya’da tek başına yaşayan ve bir haftadır kendisinden haber alınamayan Şeref Erpolat (53), evinden kötü kokular gelmesi üzerine çağrılan tarafından ölü bulundu.
Antalya'da korkunç olay! Kötü koku harekete geçirdi! Diz çökmüş halde...06.10.2019 22:27
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