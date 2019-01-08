Antalya'da köpek dehşeti! Kafa derisi koptu

Antalya'nın Elmalı ve Alanya ilçelerinde birer hafta arayla köpek saldırısına uğrayan Metehan Yalman (8) ve Fatma Sarı (67), aynı hastane odasında tedavi görüyor. Metehan 3 köpeğin saldırısı nedeniyle bacaklarından ağır yaralanırken, 2 köpeğin saldırdığı Fatma Sarı’nın ise kafa derisi 2 yerden koptu.
Antalya'da köpek dehşeti! Kafa derisi koptu08 Ocak 2019, Salı
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