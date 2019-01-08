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Antalya'da köpek dehşeti! Kafa derisi koptu

08 Ocak 2019, Salı

Antalya'nın Elmalı ve Alanya ilçelerinde birer hafta arayla köpek saldırısına uğrayan Metehan Yalman (8) ve Fatma Sarı (67), aynı hastane odasında tedavi görüyor. Metehan 3 köpeğin saldırısı nedeniyle bacaklarından ağır yaralanırken, 2 köpeğin saldırdığı Fatma Sarı’nın ise kafa derisi 2 yerden koptu.


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