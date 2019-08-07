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Antalya'da Jennifer Lopez'den muhteşem şov!

07.08.2019 09:56

Jennifer Lopez, Antalya Belek'te konser verdi. Uzun zamandır Türkiye'ye gelmediğini belirten Lopez, Regnum Live in Concert' etkinliği kapsamında izleyiciye keyifli anlar yaşattı. 50'nci yaş gününü Antalya konserinde kutlayan ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez'i izlemeye gelenler arasında Pelin Akil, Meryem Uzerli, Enis Arıkan gibi ünlü isimler de vardı. Yaklaşık 2 bin kişinin bulunduğu konserde gözler Kim Kardashian'ı aradı ancak beklenenin aksine ünlü isim konserde yoktu.


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