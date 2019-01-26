Antalya'da hortumun vurduğu otobüsten ilk görüntüler

Antalya'da geçen çarşamba günü başlayan ve dün gece etkisini iyice artıran kuvvetli yağış ve fırtına yaşamı olumsuz etkilerken, Antalya Havalimanı'nda bir otobüs şiddetli fırtına nedeniyle devrildi. Yaşanan dehşet anları, otobüsün içerisindeki yolcular tarafından kayda alındı.
Antalya'da hortumun vurduğu otobüsten ilk görüntüler26 Ocak 2019, Cumartesi
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