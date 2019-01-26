Antalya'da hortum havalimanını vurdu! Otobüs devrildi 10 yaralı var 26 Ocak 2019, Cumartesi

Antalya'da geçen çarşamba günü başlayan ve dün gece etkisini iyice artıran kuvvetli yağış ve fırtına yaşamı olumsuz etkilerken, Antalya Havalimanı'nda bir otobüs şiddetli fırtına nedeniyle devrildi.

Muratpaşa ilçesi Lara sahilinde de hortum oluştu. Denizde başlayan hortum karada ilerleyerek seralara zarar verdi. Kırcami bölgesindeki çok sayıda sera hortum nedeniyle hasar gördü. Kent merkezinde hortumun görüldüğü diğer bir nokta ise Antalya Havalimanı çevresi oldu. Antalya Havalimanı'nda bir otobüs şiddetli fırtınadan devrildi. Güzeloba Mahallesi'nde oluşan hortum havalimanına kadar ilerledikten sonra etkisini kaybetti. Hortumun geçtiği noktalarda ağaçlar devrildi, tabelalar uçtu, enerji nakil hatları zarar gördü.