Antalya'da hortum dehşeti! Fırtına otoyolda yakaladı...O anları kamerada

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde etkili olan hortum ve fırtına şehirde korku dolu anlar yaşattı. O anlardan birinde otoyolda araçlarıyla ilerleyen vatandaşlar etkili fırtınanın etkisiyle yere devrilen ağaçların altında kalmaktan son anda kurtuldular.
Antalya'da hortum dehşeti! Fırtına otoyolda yakaladı...O anları kamerada25 Ocak 2019, Cuma
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