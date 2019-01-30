Antalya'da hortum dehşeti

Antalya'nın Demre ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen hortum, seralarda hasara yol açtı. Beymelek sahilindeki hortumda, üreticilere ait 17 dönüm seranın plastik örtüleri yırtıldı.
Antalya'nın Demre ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen hortum, seralarda hasara yol açtı. Beymelek sahilindeki hortumda, üreticilere ait 17 dönüm seranın plastik örtüleri yırtıldı.
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