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Antalya'da hortum dehşeti

30 Ocak 2019, Çarşamba

Antalya'nın Demre ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen hortum, seralarda hasara yol açtı. Beymelek sahilindeki hortumda, üreticilere ait 17 dönüm seranın plastik örtüleri yırtıldı.


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